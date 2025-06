Inter Barella e Bastoni non ce la fanno più

L'Inter si trova in difficoltà, e anche i suoi gladiatori, Barella e Bastoni, sembrano aver perso la consueta grinta. Dopo due sconfitte consecutive contro Norvegia e PSG, è evidente che anche i leader nerazzurri sentano il peso della pressione. È un momento cruciale per la squadra, e le prossime sfide saranno decisive per risollevare le sorti di questa stagione.

I gladiatori instancabili dell’ Inter, Barella e Bastoni, sembrano essere la brutta copia di loro stessi. I due italiani ieri sera e nella serata di Monaco hanno dato dimostrazione di come anche loro sentono la fatica e la pressione. Un parziale di 8-0 nelle ultime due partite: Norvegia e PSG L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Barella e Bastoni non ce la fanno più

