L’Inter si rinforza con un volto fresco e promettente: Luis Henrique, talentuoso centrocampista brasiliano di 25 anni proveniente dal Marsiglia. Dopo aver brillato sotto la guida di De Zerbi, il giovane calciatore entra a far parte del progetto nerazzurro, sostituendo simbolicamente un’era e aprendo nuove prospettive. Con questa mossa, i nerazzurri puntano a consolidare il loro organico e a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il 25enne calciatore brasiliano finora allenato da De Zerbi al Marsiglia era stato voluto da Simone Inzaghi ora volato in Arabia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Inter, arriva Luis Henrique dal Marsiglia

