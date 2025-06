Intensificati i controlli nei parchi cittadini Schierati reparto crimine e unità cinofila

Intensificati i controlli nei parchi cittadini di Modena, con schieramenti del reparto crimine e unità cinofila, rispondendo alle preoccupazioni emerse da un recente reportage. La sicurezza urbana diventa così una priorità, garantendo un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori. Nei giorni scorsi, gli interventi della polizia hanno rafforzato la presenza e il presidio, contribuendo a contrastare degrado e illegalità. Nei prossimi giorni, ci si aspetta un ulteriore miglioramento nella tutela di questa preziosa risorsa urbana.

Un recente reportage condotto da una emittente nazionale aveva messo in luce il degrado in cui stanno sempre più sprofondando i parchi cittadini che, inevitabilmente, sono divenuti sorvegliati speciali. Negli ultimi giorni a Modena sono stati intensificati i controlli anticrimine della polizia di Stato nei parchi cittadini attraverso frequenti passaggi degli equipaggi della squadra volante. Nel corso dell’ultimo servizio serale, il 4 giugno scorso le pattuglie hanno passato al setaccio in particolare i Giardini Ducali anche con una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza ed il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intensificati i controlli nei parchi cittadini. Schierati reparto crimine e unità cinofila

