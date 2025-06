Insieme dal 1950 | Bruno e Bruna 100 e 95 anni d’età festeggiano le nozze anche in tv

Una storia di amore e longevità che attraversa il tempo, Bruno e Bruna sono un esempio brillante di un legame durato oltre sette decenni. Festeggiando 75 anni di nozze, questa coppia eccezionale ha condiviso un momento speciale in TV, dimostrando che la vera felicità si trova nella quotidianità e nel rispetto reciproco. Un esempio ispiratore che ci invita a riflettere sui valori più profondi della vita e dell’amore duraturo.

Bruno Marani ieri ha festeggiato 100 anni insieme alla moglie Bruna Zinelli (95 anni), con cui si era unito in nozze ben 75 anni fa. Un traguardo celebrato in salute e con grande lucidità insieme ai loro cari (due figli, 4 nipoti, 2 bisnipoti, la badante Lidia) e alla presenza di una troupe della trasmissione di Rai1 ’UnoMattina’, che si è recata presso la loro casa di Praticello per cercare di carpire alla coppia i segreti della straordinaria longevità psicofisica e matrimoniale. La formula? "Amore, ascolto e comprensione. In tanti anni non abbiamo mai litigato", hanno affermato i due all’unisono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insieme dal 1950: Bruno e Bruna, 100 e 95 anni d’età, festeggiano le nozze anche in tv

