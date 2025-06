Innovazione e sostenibilità | le soluzioni in vetroresina protagoniste del ciclo integrato dell’acqua all' Enaip Fvg

L'innovazione si unisce alla sostenibilità nel cuore del ciclo integrato dell'acqua con le soluzioni in vetroresina, protagoniste di un incontro cruciale promosso da EnAIP FVG. Mercoledì 18 giugno alle 18, presso la sede di Pasian di Prato, esperti e aziende si confronteranno sulle potenzialità di questo materiale all’avanguardia, esplorando opportunità e normative future. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’innovazione può guidare un cambiamento sostenibile nel settore.

Si terrà mercoledì 18 giugno alle 18, alla sede EnAIP FVG di Pasian di Prato, l’incontro dal titolo “Soluzioni in vetroresina per il ciclo integrato dell’acqua”, un momento di confronto tra esperti e aziende del settore per esplorare le potenzialità e le prospettive normative dei materiali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Innovazione e sostenibilità: le soluzioni in vetroresina protagoniste del ciclo integrato dell’acqua all'Enaip Fvg

In questa notizia si parla di: Soluzioni Vetroresina Ciclo Integrato

RDR GROUP, IFS E ARCWIDE INSIEME PER LA RIVOLUZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE EVOLUTA DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - Torre del Greco, 28 ottobre 2024– Il Gruppo RDR, punto di riferimento nel settore del Ciclo Integrato delle Acque insieme a FI Solutions, distributore esclusivo delle soluzioni IFS in Italia ... padovanews.it scrive

Vetroresina, altamente inquinante e non riciclabile: ecco la soluzione - La vetroresina è utilizzata in numerose applicazioni industriali ... Oggetti di uso quotidiano o componenti più complessi, il composito riciclabile inventato da nlcompTM è una soluzione versatile che ... Da pressmare.it

Testimonianza cliente Endress+Hauser - Cogeide S.p.A. e il ciclo idrico integrato delle acque