L'aula del Bundestag si è infiammata per un gesto simbolico di protesta: la deputata della Linke Cans?n Köktürk, indossando una maglietta con la scritta “Palestine”, è stata espulsa dalla presidente Julia Klöckner. Un episodio che ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti dell’abbigliamento istituzionale. Questa decisione mette in evidenza le tensioni tra rispetto delle norme e diritto di manifestare, aprendo una discussione cruciale su quanto siano tollerabili i messaggi politici in Parlamento.

Scintille al Bundestag: la presidente Julia Klöckner ha espulso dall’aula la deputata della Linke Cans?n Köktürk per avere indossato una maglietta con la scritta “Palestine”. La decisione della presidente del Bundestag è stata applaudita; la Köktürk sarebbe stata invitata già pima della seduta a coprire la maglietta e si era rifiutata. Anche se formalmente il regolamento indica semplicemente che non è ammesso un abbigliamento che non sia consono alla dignità dell’Aula, di fatto è letto come divieto a qualsiasi forma di propaganda nelle sedute parlamentari. È la seconda volta che la deputata Köktürk ha dovuto lasciare il plenum: alla seduta di costituzione del Bundestag aveva al collo una kefiah e già allora dovette abbandonare l’emiciclo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Indossa una maglia con la scritta Palestina: deputata della Linke espulsa dal Bundestag

