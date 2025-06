Incubo traffico sulla Palermo-Catania code di un chilometro in autostrada fra Bagheria e Casteldaccia

Se state pianificando un viaggio tra Palermo e Catania, preparatevi a un'incognita sulla A19: già si segnalano code di un chilometro tra Bagheria e Casteldaccia, e il traffico continua ad intensificarsi. L'Anas avverte che la circolazione è in costante aumento, rendendo necessario valutare percorsi alternativi o partire con largo anticipo. Restate aggiornati per evitare sorprese e godervi il viaggio senza stress.

Già a metà mattinata si è intensificato il traffico sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Lo rende noto l'Anas, che parla di "circolazione in costante aumento". Al momento si registra un chilometro di coda con veicoli destinati ad aumentare nelle prossime ore in uscita da Palermo, tra gli svincoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incubo traffico sulla Palermo-Catania, code di un chilometro in autostrada fra Bagheria e Casteldaccia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Palermo Traffico Catania Chilometro

L'intervista a ChatGpt: come l’intelligenza artificiale irriverente vede Palermo tra morti ammazzati, traffico e arancine - ...intervistato per capire come percepisca la città di Palermo, tra ombre di violenza, caos del traffico e la celebre gastronomia locale.

Anas, su A19 fuori Palermo traffico e inizio code - (ANSA) - PALERMO, 07 GIU - Sull'autostrada A19 "Palermo-Catania" il traffico si è intensificato già a metà mattinata e la circolazione è in costante aumento. Al momento si registra un chilometro di co ... Lo riporta msn.com

A19 “Palermo-Catania”, gli aggiornamenti sul traffico fra Altavilla e Casteldaccia - Al momento si registra un chilometro di coda con flussi di circolazione in aumento nelle prossime ore in uscita da Palermo ... Secondo msn.com

Incubo traffico sulla Palermo-Catania, code di un chilometro in autostrada fra Bagheria e Casteldaccia - Lo rende noto l'Anas, che parla di "circolazione in costante aumento". Weekend da bollino nero: "Le criticità maggiori sono attese domani a partire dalle 15 e fino a tarda serata" ... palermotoday.it scrive

Corse clandestine in autostrada: a 260 km/h sulla Catania-Palermo