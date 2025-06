Incubo in un centro massaggi di Modena donna aggredita da cinque uomini | tre arresti dopo una caccia all’uomo

Un episodio inquietante scuote Modena: una donna aggredita in un centro massaggi da cinque uomini, che ha portato a una vera e propria caccia all’uomo. La Polizia di Stato, con un’operazione coordinata, ha arrestato tre tunisini per rapina pluriaggravata, ripristinando così sicurezza e giustizia. Un richiamo alla lotta contro la criminalità che non conosce pause e richiede il massimo impegno delle forze dell’ordine.

Tre tunisini arrestati a Modena per rapina pluriaggravata in un centro massaggi. Operazione coordinata dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it

