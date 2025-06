Incredibile in Thailandia | elefante entra in un negozio e ruba dolci e banane

Un episodio incredibile e inaspettato ha fatto irruzione nella quotidianità di alcuni negozianti in Thailandia. Un elefante, fuggito da un parco vicino, è entrato nel loro negozio, rubando cracker di riso, un panino e delle banane prima di sparire di nuovo in strada. Un avvenimento che ha suscitato sorpresa e divertimento, ricordando a tutti quanto la natura possa sorprendere anche nei momenti più ordinari.

Piccolo imprevisto in Thailandia per dei negozianti, quando in una normale giornata di lavoro all'improvviso hanno visto entrare nel proprio locale un elefante, fuggito da un parco vicino. Secondo quanto detto dal proprietario del negozio, l'animale avrebbe "rubato" cracker di riso, un panino e delle banane prima di uscire nuovamente in strada.

