Incontro di riflessione sui servizi educativi per la prima infanzia

Se desideri contribuire a plasmare il futuro dell’educazione dei più piccoli, non perdere l’occasione di partecipare al seminario gratuito "I bambini nei servizi educativi – Tra patrimonio del passato e prospettive per il futuro". Un momento di confronto e riflessione sulle sfide e opportunità dei servizi per la prima infanzia, in programma lunedì 9 a San Mauro Pascoli. Un evento da non lasciarsi sfuggire per condividere idee e ispirare il cambiamento.

Un'occasione di confronto e riflessione sul presente e sul futuro dell' educazione nei servizi per la prima infanzia: è questo il cuore del seminario gratuito intitolato "I bambini nei servizi educativi - Tra patrimonio del passato e prospettive per il futuro: gli orientamenti nazionali ", in programma lunedì 9 dalle 16.30 alle 19 nella Sala Degli Archi di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli. L'iniziativa, promossa dall' Unione Rubicone e Mare, si rivolge in particolare a educatori e coordinatori pedagogici dei servizi 0-6, ma è aperta a tutte le persone interessate a una riflessione profonda sull'educazione nei primi anni di vita.

In questa notizia si parla di: Servizi Riflessione Educativi Prima

