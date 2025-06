Incontro con Stefano Mancuso all' Auditorium Guido d' Arezzo

In un anno ricco di innovazione e scoperta, Arezzo Science Lab conclude la stagione 2024/2025 con un evento imperdibile: l'incontro con il rinomato Professor Stefano Mancuso all'Auditorium Guido d'Arezzo. Un'occasione unica per immergersi nel mondo delle piante intelligenti e delle scienze naturali, ascoltando le intuizioni di uno dei massimi esperti internazionali. Lorenzo Grazi ci guida attraverso un percorso di successi e nuove sfide, annunciando una stagione ancora piĂą stimolante e coinvolgente.

Arezzo, 7 giugno 2025 – Arezzo Science Lab presenta la serata finale della stagione 20242025. Il Protagonista sarà un nome d'eccezione: il Professor Stefano Mancuso. L'incontro si svolgerà all'Auditorium Guido d'Arezzo, che si trova al Centro Affari, alle 21 di mercoledì 11 giugno. Il Direttore del Festival, Lorenzo Grazi, racconta un anno ricco di eventi e soddisfazioni: "In nove mesi abbiamo sviluppato nove eventi, producendo quindi una ricchezza culturale che si è snodata nel tempo ed ha contagiato in varie forme il nostro pubblico. I professori e le professoresse coinvolte hanno portato argomenti complessi in un linguaggio accessibile su larga scala.

