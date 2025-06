Incontri spettacoli e laboratori | le iniziative di Fondazione Cetacea per la Giornata mondiale degli oceani

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Fondazione Cetacea presenta "Into the Blue – Sea Life Fest", un entusiasmante festival dedicato alla tutela del nostro autentico tesoro blu. Dal 5 al 15 giugno tra Rimini e Riccione, scopri incontri, spettacoli e laboratori che coinvolgono grandi e piccini, per celebrare e proteggere il mare Adriatico e la sua biodiversità. Un’opportunità unica per immergersi nelle meraviglie dell'oceano e fare la differenza, insieme.

