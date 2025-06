Incontri con l' arte la natura la storia | un' estate di cultura a Gambaro di Ferriere

Quest'estate, Gambaro di Ferriere si trasforma in un suggestivo palcoscenico di cultura, unendo arte, natura e storia in un ricco calendario di incontri. Tra archeologia, mostre, poesia e paesaggi mozzafiato, ogni appuntamento promette di sorprendere e coinvolgere visitatori di tutte le età . Non perdere l'occasione di vivere un’esperienza unica: un viaggio tra passato e presente nel cuore della Valnure. La magia di questa estate culturale sta per cominciare!

Archeologia, mostre, storia, poesia e natura. Sono questi i temi degli incontri che animeranno l'estate al Castello Malaspina di Gambaro di Ferriere. Domenica 29 giugno alle ore 16,30: "Archeologia in Valnure" - Andrea Rossi: "Longobardi a Vigolzone e Pontedellolio"; - Gian Piero Devoti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Incontri con l'arte, la natura, la storia: un'estate di cultura a Gambaro di Ferriere

In questa notizia si parla di: Incontri Natura Storia Estate

