Inclusione Nuove corse e servizi sui bus

Siamo felici di annunciare il lancio di “Viaggio da me”, un potenziamento dei servizi di trasporto sui bus per offrire corse aggiuntive e accessibili a tutti. Questa iniziativa mira a rendere più autonome le persone di SpaH, facilitando la mobilità e l’inclusione. Oggi, inoltre, si terrà il taglio del nastro de “La Casa di SpaH” ad Albosaggia, un nuovo importante passo verso una comunità ancora più accogliente e solidale.

Non un servizio dedicato ma potenziato con corse aggiuntive e fruibili da tutti, per rendere autonomi i ragazzi di SpaH. Si chiama “Viaggio da me“ e sarà attivato da lunedì, mentre stamane ci sarà il taglio del nastro de “La Casa di SpaH“ ad Albosaggia, struttura che ospita al piano terreno il centro diurno SpaH - Benessere in Comunità e ai due piani superiori quattro appartamenti per persone con disabilità intellettiva mediolieve, all’interno dell’iniziativa “Durante e dopo di noi“ e della “Palestra di autonomia“. Ma che autonomia sarebbe, se da casa propria non ci si potesse spostare? Il quesito - e la risposta - Fondazione Albosaggia li ha trovati grazie al sostegno e alla collaborazione dei Comuni di Sondrio e Albosaggia, di Atpl, l’Agenzia del trasporto pubblico locale, e Stps. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inclusione. Nuove corse e servizi sui bus

