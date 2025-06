Incidente tremendo | auto in fiamme dopo lo schianto contro una colonna del gas

Un incidente spaventoso scuote Monte San Giovanni Campano: un'auto in fiamme, rischi di esplosione e un miracolo di salvataggio. La notte tra venerdì e sabato è stata segnata da un dramma che ha messo in pericolo una comunità intera, quando una Land Rover ha perso il controllo e si è schiantata contro una colonna del gas. La scena, ricca di suspense e coraggio, potrebbe aver avuto conseguenze molto peggiori, ma grazie all'intervento tempestivo, un uomo è stato salvato...

Fiamme altissime, rischio esplosione e un uomo salvato per miracolo: è il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Tutto è successo intorno alle 23:50, quando una Land Rover Freelander, guidata da un uomo di 74 anni, è uscita improvvisamente di strada lungo via Mastrazze. Il veicolo si è schiantato contro una colonna del gas metano, provocando un impatto violentissimo. In pochi secondi, a causa della fuoriuscita di gas, è divampato un incendio che ha avvolto completamente l'auto e l'impianto. Conducente illeso per miracolo.