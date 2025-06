Incidente tra due auto | 5 giovani trasportati in ospedale

Una sera di paura lungo la Strada Provinciale 175 a Capaccio Paestum, dove un violento incidente tra due auto ha coinvolto cinque giovani. Le loro vite sono state messe in gioco e ora si trovano ricoverate in ospedale, mentre le indagini cercano di fare luce sulle cause dello scontro. Un episodio che ricorda quanto sia fragile la sicurezza sulla strada, ma anche la forza della comunità nel sostenere chi attraversa momenti difficili.

Paura, questa sera, lungo la Strada Provinciale 175 a Capaccio Paestum, dove due auto (Seat Ibiza e Renault Modus) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.¬† I soccorsi Cinque giovani sono rimasti feriti e sono stati condotti dai sanitari del 118 presso ospedali di Battipaglia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ¬© Salernotoday.it - Incidente tra due auto: 5 giovani trasportati in ospedale

