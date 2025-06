Incidente sul lavoro a Positano | 39enne in gravi condizioni

Un grave incidente sul lavoro a Positano ha coinvolto un operaio di 39 anni, originario di Agerola, che è precipitato da circa tre metri mentre eseguiva lavori edili in una residenza privata a Fornillo. Nonostante la caduta, l’uomo è rimasto cosciente, ma le sue condizioni sono apparse serie. La vicenda mette ancora una volta in evidenza l’importanza delle norme di sicurezza sul campo e la necessità di maggiore attenzione per prevenire tragedie simili.

Nel pomeriggio del 6 giugno a Positano un operaio di 39 anni, originario di Agerola, è caduto da un’impalcatura all’interno di un’abitazione privata in località Fornillo. L’uomo è precipitato da circa tre metri mentre era intento in lavori edili. Rimasto cosciente dopo l’impatto, ha riportato un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente sul lavoro a Positano: 39enne in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: Positano Incidente Lavoro 39enne

Operaio cade dalla banchina a Positano, necessario l'intervento dell'elisoccorso - Attimi di apprensione ieri pomeriggio - 6 giugno - a Positano, dove un giovane operaio originario di Agerola ha subito un infortunio dopo essere scivolato dalla banchina. L'incidente ha avuto luogo me ... Scrive ilvescovado.it

Incidente sul lavoro nel Torinese, operaio perde una mano - Incidente sul lavoro nel primo ... A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi di lavoro che hanno prestato i primi soccorsi, poi il 39enne è stato affidato alle cure del personale del 118. Riporta ansa.it

Incidente sul lavoro a Settimo, operaio perde una mano - Incidente sul lavoro nel primo ... A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi di lavoro che hanno prestato i primi soccorsi, poi il 39enne è stato affidato alle cure del personale del 118. Da rainews.it