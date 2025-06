Incidente mortale tra auto e moto a Veggia | vittima un 62enne

Un tragico incidente a Veggia scuote la comunità di Casalgrande: un'auto e una moto si sono scontrate in modo fatale, portando via un uomo di 62 anni residente a Fiorano Modenese. L’impatto, avvenuto nel tardo pomeriggio in via Turati, ha lasciato tutti sgomenti. La polizia locale sta ancora ricostruendo la dinamica, mentre il dolore si diffonde tra familiari e amici. La sicurezza sulle strade resta una priorità fondamentale.

Casalgrande (Reggio Emilia), 7 giugno 2025 – Schianto mortale a Veggia (comune di Casalgrande, Reggio Emilia), coinvolte un’auto e una moto. Vittima un uomo di 62 anni residente a Fiorano Modenese. L’incidente è avvenuto attorno alle 18 di stasera in via Turati, sp486, all’altezza del distributore di benzina Eurogas. Stando ai primi rilievi della polizia locale, la moto e l’auto (guidata da un 81enne di Casalgrande, rimasto illeso) procedevano nella stessa direzione, verso Sassuolo. Dopo l’impatto il centauro è rovinato a terra, immediato l’allarme ai soccorsi e forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della pubblica assistenza Ema con automedica e autoinfermieristica, attivato anche l’Elipavullo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale tra auto e moto a Veggia: vittima un 62enne

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Auto Moto Incidente Mortale

Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco - Un grave incidente si è verificato a Genova lunedì sera, quando un'auto ha travolto una moto all'incrocio tra corso Monte Grappa e via Monte Cengio.

Tragedia nella notte: scontro tra moto e auto fatale per motociclista 27enne. Sindaco comunica lutto cittadino: chi è la vittima #Cronaca #Incidente #IncidenteStradale #IncidenteMortale #Caltagirone #Catania #Lutto #Cordoglio Partecipa alla discussione

Tragico scontro tra auto e moto a San Nazzaro, muore centauro - Ancora un incidente mortale sulle strade piacentine. Un motociclista ha perso la vita nei pressi... - PiacenzaSera Partecipa alla discussione

Incidente mortale tra auto e moto a Veggia: vittima un 62enne - Casalgrande (Reggio Emilia), 7 giugno 2025 – Schianto mortale a Veggia (comune di Casalgrande, Reggio Emilia), coinvolte un’auto e una moto. Vittima un uomo di 62 anni residente a Fiorano Modenese. L’ ... Secondo msn.com

Investito in moto, muore un 65enne. Arrestato il conducente dell'auto - L'incidente mortale la sera di venerdì 6 maggio quando erano circa le 22. Il 22enne è stato sottoposto a alcol test ed è risultato positivo poco oltre i limiti consentiti ... Si legge su padovaoggi.it

Scontro tra auto e moto, muore un 65enne - L'incidente mortale è avvenuto ieri sera, venerdì 6 maggio, quando erano circa le 22, all'altezza del comune di Este. Ancora non chiara la dinamica dell'incidente ... Da padovaoggi.it

Auto-moto, l'impressionante incidente vicino Asiago