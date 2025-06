Incidente in moto sulla Provinciale | ragazzo in prognosi riservata

Un drammatico incidente sulla provinciale 84 di Palazzolo sull'Oglio ha coinvolto un giovane di 19 anni, rimasto gravemente ferito dopo uno scontro frontale con un’auto e una caduta violenta sull’asfalto. Le sue condizioni sono riservate, suscitando grande preoccupazione tra familiari e cittadini. La comunità si stringe attorno a lui in attesa di notizie più rassicuranti e di un suo pronto recupero.

Un impatto frontale violento con un'utilitaria, poi la rovinosa caduta sull'asfalto. Sono gravi le condizioni del ragazzo di 19 anni rimasto coinvolto in un incidente mentre percorreva la Strada provinciale 84 — in quel tratto via Sufflico — a Palazzolo sull'Oglio, in sella alla sua moto Benelli.

