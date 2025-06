Incidente in moto a Civitella e ciclista investito ad Arezzo | una donna è grave

Due incidenti stradali scuotono il territorio aretino nelle ultime ore, evidenziando ancora una volta la pericolosità delle strade e l’importanza della prudenza. A Civitella in Valdichiana, un grave incidente in moto ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi, mentre ad Arezzo un ciclista è stato investito, con le sue condizioni che destano preoccupazioni. La sicurezza stradale è una priorità: ricordiamo a tutti di guidare con attenzione e rispetto.

Due gincidenti stradali si sono verificati nelle ultime ore nel territorio aretino, richiedendo l’intervento urgente del 118 della ASL Toscana Sud Est. Il primo episodio è avvenuto alle 21:56 di venerdì sera, lungo la SP21 all’incrocio con via delle Case Rosse, nel Comune di Civitella in Valdichiana. Un motociclo è rimasto coinvolto in un sinistro che ha richiesto l’intervento dell’ automedica di Arezzo, della Croce Bianca di Arezzo e dell’ elisoccorso Pegaso 2. La persona ferita, una donna di 30 anni, è stata trasportata in codice 3 all’ ospedale Le Scotte di Siena. Il secondo incidente è avvenuto questa mattina, sabato 7 giugno, alle 8:08, lungo la SS73 ad Arezzo, dove un ciclista è stato investito da un’auto. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente in moto a Civitella e ciclista investito ad Arezzo: una donna è grave

