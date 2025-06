Incidente in A1 un tir esce di strada e perde il carico

Un incidente grave sull’autostrada A1 al km 146 sud tra Parma e Reggio Emilia: un tir è uscito di strada, disperdendo il suo carico e creando disagi sulla corsia. Per fortuna, il conducente è rimasto illeso, ma i soccorritori sono ancora sul posto per le operazioni di rilievo. La situazione richiede massima attenzione: ecco cosa sappiamo finora e le misure adottate per garantire la sicurezza di tutti.

Brutto incidente in autostrada A1, al km 146 sud tra Parma e Reggio Emilia. Per cause ancora in corso d'accertamento, stamattina poco dopo le 5, un mezzo pesante è uscita di strada. Illeso il conducente. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi. I sanitari della Croce. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Incidente in A1, un tir esce di strada e perde il carico

