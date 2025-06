Incidente frontale sulla statale 498 a Soncino | muore un 52enne di Borgo San Giacomo

Un altro drammatico episodio sulla statale 498, dove il tragico impatto tra due vetture si è concluso con la perdita di una vita umana. La collisione frontale, avvenuta poco prima delle 17.30 a Soncino, ha sconvolto l’intera comunità e ricordato quanto sia fondamentale rispettare le regole della strada. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia, lasciando un senso di tristezza e riflessione sulla sicurezza stradale.

Soncino (Cremona) – Tragico incidente oggi poco prima delle 17.30 sulla statale 498 che collega la frazione Gallignano con il comune bergamasco di Fontanella. Lungo il rettilineo si sono scontrate una Fiat 500 condotta da una persona di 52 anni residente a Borgo San Giacomo (Brescia) che stava andando verso Fontanella e una Mercedes Classe A su cui viaggiava un 29enne che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto tra le due auto, causato dall’invasione della corsia opposta di una delle due, è stato tremendo. Dopo lo scontro la 500 è uscita di strada, infilandosi in un fosso e andando a sbattere violentemente contro la sponda dello stesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente frontale sulla statale 498 a Soncino: muore un 52enne di Borgo San Giacomo

In questa notizia si parla di: Incidente Statale Borgo Giacomo

