Incidente con la moto una donna di 30 anni in gravi condizioni

Un incidente drammatico scuote Civitella Valdichiana, dove una donna di 30 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale sulla SP21. La scena, ricca di tensione, ha mobilitato immediatamente i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. La sua sorte è ancora incerta, ma l’intervento rapido ha rappresentato un primo passo fondamentale per le sorti della giovane. La comunità aspetta aggiornamenti, sperando in un esito positivo.

Civitella Valdichiana (Arezzo), 7 giugno 2025 – Grave incidente stradale nella serata di ieri, 6 giugno, che ha richiesto l'intervento del 118 della Asl Toscana Sud Est. E’ successo sulla Strada Provinciale 21, all'incrocio con via delle Case Rosse nel territorio comunale di Civitella in Valdichiana. L'incidente ha visto il coinvolgimento di un motociclo e sul posto si sono tempestivamente recati l'automedica di Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo e l'elicottero di soccorso Pegaso 2. Una donna di 30 anni, ferita gravemente, è stata prontamente trasportata con l'ausilio dell'elisoccorso in codice rosso presso l'ospedale Le Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente con la moto, una donna di 30 anni in gravi condizioni

