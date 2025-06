Incidente a Tolentino Macerata furgone investe ragazza sulle strisce | morta 15enne

Tragedia a Tolentino, Macerata: un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di una ragazza di 15 anni, Gessica Vulpe, investita da un furgone mentre attraversava le strisce pedonali. La giovane vittima e un coetaneo sono stati colpiti da un veicolo condotto da un uomo di 40 anni. La comunità è scioccata di fronte a questa perdita improvvisa, mentre le autorità indagano sulle dinamiche dell'incidente.

Una ragazza di 15 anni √® morta e un 16enne √® stato trasportato in gravi condizioni in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona in seguito a un incidente stradale avvenuto verso le 17.45 a Tolentino, in provincia di Macerata. Un furgone Volkswagen condotto da un 40enne di Tolentino ha investito i due ragazzi che stavano attraversando la strada sul passaggio pedonale. L'impatto violento non ha lasciato scampo a Gessica Vulpe, che √® deceduta malgrado l'immediato intervento dei sanitari del 118: a causa dell'urto √® stata sbalzata via di una decina di metri.¬†Il ragazzo che era con lei, 16 anni, residente a San Severino Marche √® stato trasferito in eliambulanza ad Ancona. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Incidente a Tolentino (Macerata), furgone investe ragazza sulle strisce: morta 15enne

