Incidente a Fino Mornasco | motociclista sbalzato nell' aiuola della rotatoria

Un grave incidente a Fino Mornasco ha scosso la comunità nel pomeriggio del 7 giugno 2025, quando un motociclista di 27 anni è stato sbalzato nell'aiuola della rotatoria, forse a causa di una mancata precedenza con un'auto. La scena, ancora sotto shock, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e l'importanza di rispettare le regole. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche di questo drammatico episodio.

Grave incidente a Fino Mornasco poco prima delle ore 17 del 7 giugno 2025. Un'auto e una moto si sono scontrate, forse a causa di una mancata precedenza. Il centauro, un uomo di 27 anni, è stato sbalzato dalla sua due ruote ed è finito in mezzo all'aiuola della rotatoria situata in prossimità del. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Incidente a Fino Mornasco: motociclista sbalzato nell'aiuola della rotatoria

In questa notizia si parla di: Incidente Mornasco Sbalzato Aiuola

Incidente a Fino Mornasco, scontro frontale tra autocarri: morto conducente 45enne, ferito l’altro autista - Fino Mornasco (Como) – Incidente oggi, martedì 23 luglio, a Fino Mornasco. Poco prima delle 14 due autocarri si sono scontrati frontalmente in via Valle Mulini, per cause ancora in corso di ... Come scrive ilgiorno.it

Incidente in moto: trentenne sbalzato oltre il guard-rail - L’uomo è stato portato all’ospedale Cisanello in codice rosso Pisa, 30 settembre 2023 – Un uomo di 33 anni è rimasto ferito in un incidente ... moto ed è stato sbalzato oltre il guard ... Segnala lanazione.it

Incidente a Ripatransone, centauro sbalzato dalla moto sulla Valtesino si salva grazie al casco in testa. Eliambulanza sul posto - RIPATRANSONE Grave incidente nella mattinata di ieri per il quale è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. È accaduto a Ripatransone in contrada San Rustico, nei pressi della ditta ... Lo riporta corriereadriatico.it