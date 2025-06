Incidente a Fino Mornasco | motociclista sbalzato nell' aiuola della rotatoria

Un grave incidente si è verificato a Fino Mornasco, poco prima delle 17 del 7 giugno 2025, coinvolgendo un’auto e una moto. Un giovane motociclista di 27 anni è stato sbalzato nell’aiuola della rotatoria, probabilmente a causa di una mancata precedenza. La scena, impressionante, ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti. La dinamica dell’incidente e le condizioni del ferito sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto.

