Incendio sulla Pontina il fumo invade la carreggiata | traffico deviato

Pontina, causando notevoli disagi alla viabilità. I pompieri sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, ma il traffico è stato deviato per diverse ore. La situazione continua a monitorare, mentre le autorità invitano gli automobilisti a usare percorsi alternativi e prestare attenzione alle indicazioni sul luogo. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Un violento incendio è divampato oggi, sabato 7 giugno, a ridosso del chilometro 22 della Pontina, all'altezza di Castel Romano. Il rogo si è sviluppato da una scarpata attigua alla strada, in un'area tra via di Trigoria e la via Pontina, ma le fiamme e il fumo hanno presto invaso anche la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Incendio sulla Pontina, il fumo invade la carreggiata: traffico deviato

In questa notizia si parla di: Pontina Incendio Fumo Invade

Incendio sulla Pontina, il fumo invade la carreggiata. Traffico in tilt - Un incendio devastante sulla Pontina ha annerito il cielo di Roma, creando una coltre di fumo che ha invaso la carreggiata e provocato un caos nel traffico.

Incendio sulla Pontina: il fumo invade la carreggiata e blocca il traffico - Un vasto incendio ha paralizzato la via Pontina nel primo pomeriggio di oggi, all’altezza del chilometro 22, nella zona compresa tra via di ... Come scrive iltempo.it

Incendio sulla Pontina, il fumo invade la carreggiata: traffico deviato - Operative le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, insieme alle forze dell'ordine e al personale dell'Anas per la gestione dell'emergenza ... Si legge su latinatoday.it