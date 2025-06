Incendio sulla Pontina | il fumo invade la carreggiata e blocca il traffico

Un violento incendio sulla Pontina ha trasformato il tratto tra Trigoria e Castel Romano in un teatro di fumo e caos, paralizzando il traffico nel primo pomeriggio. Le fiamme, scaturite da una scarpata vicino alla carreggiata, si sono rapidamente propagate, creando un’area di emergenza e panico tra gli automobilisti diretti a sud verso Latina. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si è sviluppato in modo improvviso, richiedendo interventi tempestivi per contenere i danni e garantire la sicurezza di tutti.

Un vasto incendio ha paralizzato la via Pontina nel primo pomeriggio di oggi, all'altezza del chilometro 22, nella zona compresa tra via di Trigoria e Castel Romano. Le fiamme, divampate da una scarpata a ridosso della carreggiata, intorno alle ore 13 hanno rapidamente invaso la sede stradale, creando una situazione di emergenza e panico tra gli automobilisti diretti verso sud, in direzione Latina. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si è originato intorno alle 13 e ha interessato un ampio fronte tra le localitĂ di Castel Romano e Pratica di Mare, nel territorio comunale di Pomezia. Il fumo denso e il calore sprigionato dalle fiamme hanno reso la visibilitĂ praticamente nulla e costretto alla chiusura immediata di un tratto della SS148 “Pontina”, in direzione sud, al chilometro 21,500. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Incendio sulla Pontina: il fumo invade la carreggiata e blocca il traffico

