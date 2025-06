Incendio Milano Sueli attaccata a finestra per salvarsi Pm | Morte atroce e consapevole

Un tragico incendio a Milano ha scosso la comunità, lasciando dietro di sé un’immagine atroce e drammatica. Sueli Leal Barbosa, intrappolata nel suo appartamento di viale Abruzzi 64, ha affrontato il fuoco con coraggio disperato, tentando di aggrapparsi alla vita in un momento di pura angoscia. La sua morte, consapevole e atroce, apre una finestra sulla fragilità umana e sulla lotta per la sopravvivenza in situazioni estreme.

(Adnkronos) – Secondo alcuni condomini risvegliati dalle lancinanti grida di aiuto provenienti dal quarto piano del palazzo di viale Abruzzi 64, Sueli Leal Barbosa, non riuscendo a uscire di casa, avvolta solo da una coperta nel tentativo disperato di proteggersi dalle fiamme, avrebbe provato anche ad attaccarsi alla finestra della sua stanza, pur di salvarsi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

