Incendio in un' azienda di concime organico | intervengono i Vigili del fuoco

Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute prontamente per domare le fiamme che minacciavano l’azienda di concime organico, evitando conseguenze peggiori per la comunità e l’ambiente. La rapidità dell’intervento ha permesso di circoscrivere il rogo, prevenendo danni maggiori e garantendo la sicurezza di operai e residenti. Un episodio che evidenzia ancora una volta l’importanza della prontezza delle forze di soccorso in situazioni di emergenza.

Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute poco dopo le 12 di sabato 7 giugno in via Nuova Francesca nel Comune di Santa Croce sull’Arno per l'incendio di materiale vario presso un’azienda di produzione concime organico. All'arrivo sul posto la squadra di Castelfranco di Sotto e i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Incendio in un'azienda di concime organico: intervengono i Vigili del fuoco

