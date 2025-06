Incendio in autostrada | coinvolto un furgone

Un'incresciosa fermata sulla strada, un furgone avvolto dalle fiamme sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente alle 13.55 per domare il rogo e garantire la sicurezza degli automobilisti. All’arrivo della squadra, il veicolo...

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle 13.55 sul tratto autostradale A1 al chilometro 28 della panoramica direzione Nord, nel Comune di Barberino del Mugello, per un incendio di un furgone. All'arrivo della squadra il veicolo.

In questa notizia si parla di: Incendio Furgone Autostrada Coinvolto

