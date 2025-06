Incendio in A1 paura per un furgone che prende fuoco mentre è in marcia

Un episodio di grande paura sull’autostrada A1: un furgone in marcia improvvisamente ha preso fuoco, generando preoccupazione tra gli automobilisti. Accaduto a Barberino del Mugello, il 7 giugno 2025, il veicolo è stato avvolto dalle fiamme mentre percorreva la Panoramica in direzione Bologna. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma l’accaduto riaccende l’allarme sulla sicurezza stradale. A intervenire sono stati i... Se vuoi saperne di più, continua a seguirci.

Barberino del Mugello (Firenze), 7 giugno 2025 – Paura per un furgone in fiamme sull’autostrada A1. Accade intorno alle 14 di sabato 7 giugno all’altezza di Barberino del Mugello, sulla Panoramica, in direzione Bologna. Dal mezzo ha improvvisamente iniziato a uscire fumo. Poi le fiamme che hanno avvolto il furgone. Il guidatore ha fatto in tempo solamente a scendere, poi il rogo ha danneggiato pesantemente il mezzo. A intervenire sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello. Il personale ha spento il rogo, ma il furtone è andato distrutto. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, il furgone era completamente avvolto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio in A1, paura per un furgone che prende fuoco mentre è in marcia

