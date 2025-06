Incendio divampa su moto in marcia | fumo e disagi nel centro abitato

Un episodio spettacolare e inquietante si è verificato questa mattina a Carovigno: un incendio scoppiato su una moto in movimento ha causato fumo denso e disagi nel centro abitato. Il conducente, grazie a un rapido intervento, è riuscito ad accostare, ma la situazione ha creato momenti di tensione tra i residenti. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante essere sempre pronti ad affrontare imprevisti...

CAROVIGNO - Si sono vissuti momenti di tensione nella mattinata di oggi, sabato 7 giugno, in via Marcello a Carovigno dove è divampato un incendio su una moto in marcia. Il conducente avrebbe notato fumo uscire dal vano motore, il tempo di accostare cha la moto è stata inghiottita dalle fiamme.

