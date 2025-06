incendio alla facoltà di agraria almeno 2 3 anni per la ricostruzione

Un incendio devastante ha colpito la facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia, lasciando un segno indelebile e un percorso di ricostruzione lungo almeno 2-3 anni. La tragedia, avvenuta il 4 giugno, ha acceso l’urgenza di interventi immediati e sostegno per il ripristino di un centro di conoscenza fondamentale. Alla luce di quanto emerso dall'incontro di ieri, restano sfide e speranze da affrontare insieme per il futuro di questa istituzione.

Serviranno almeno 2 o 3 anni per la ricostruzione del blocco della facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia devastato dall'incendio del 4 giugno. È quanto emerso dall'incontro di ieri mattina, 6 giugno, al rettorato a Santa Maria in Gradi per fare il punto della situazione. Alla presenza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it