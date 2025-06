Incendio a Roma bruciati 4 cassonetti Ama | indagini in corso

Una notte di fuoco scuote Roma: due incendi sono divampati in diverse zone della città, coinvolgendo quattro cassonetti AMA e richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Le indagini sono in corso per scoprire le cause di questi atti vandalici che minacciano la sicurezza e l’ambiente della Capitale. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questa inquietante vicenda.

Notte di fuoco a Roma dove, in due diverse zone, ci sono verificati due roghi. I carabinieri della stazione di Bravetta e quelli della stazione Trastevere sono intervenuti con i vigili del Fuoco, in via di Torrevecchia, dove è divampato un incendio che ha danneggiato 4 cassonetti della nettezza. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio a Roma, bruciati 4 cassonetti Ama: indagini in corso

In questa notizia si parla di: Incendio Roma Cassonetti Bruciati

