Incendio a Ciampino | alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Un incendio di vaste proporzioni ha scatenato una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza a Ciampino, nella zona di Acqua Acetosa. Sul luogo sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile per domare le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione è ancora in evoluzione e si aspettano aggiornamenti; resta alta l’attenzione sulla vicenda.

Fiamme e un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Nel pomeriggio di oggi, sabato 7 giugno, un incendio è divampato a Ciampino, nella zona di Acqua Acetosa.  Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e la protezione civile. Secondo quanto si apprende, le fiamme.

Incendio a Ciampino, l'alta colonna di fumo vista da lontano