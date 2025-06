Incapucciati lanciano bombe carta e fumogeni panico al Tiro a volo

Un’atmosfera di paura ha invaso Civitanova Marche giovedì sera, quando due uomini incappucciati hanno scatenato il panico al Tiro a Volo, lanciando bombe carta e fumogeni tra la folla. La scena, che avrebbe potuto essere una semplice serata di svago, si è trasformata in un episodio inquietante che ha coinvolto decine di persone, tra cui bambini. Ecco cosa è successo e come si è svolta questa drammatica vicenda.

Civitanova Marche, 7 giugno 2025 – Momenti di terrore nel cortile del Tiro a volo giovedì sera. Erano da poco passate le 22.30 quando due uomini incappucciati hanno superato la recinzione della struttura, hanno lanciato due bombe carta, acceso due fumogeni e poi sono scappati. In quel momento, dentro e fuori dall’impianto c’erano una sessantina di persone e tra queste anche dei bambini, che stavano trascorrendo la serata nell’area insieme con le loro famiglie. Tanta la paura per il fragore delle esplosioni improvvise e per un assalto in stile intimidatorio, su cui stanno ora svolgendo indagini i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incapucciati lanciano bombe carta e fumogeni, panico al Tiro a volo

In questa notizia si parla di: Bombe Carta Fumogeni Tiro

Milano, violenza dagli antagonisti: bombe carta e oggetti contro la Polizia - Sabato 17 maggio a Milano scena di tensione tra manifestanti antagonisti e forze dell'ordine, con bombole carta e oggetti contro la polizia.

Petardi e fumogeni sul Tiro a Volo di Civitanova: l’eco di due botti, choc al circolo-bar - CIVITANOVA Due forti esplosioni seguite dal bagliore di torce fumogene. Poi lo smarrimento negli sguardi di chi, all’improvviso, è stato ... Da msn.com

Cavese-Altamura, fumogeni e bombe carta dopo la gara al Lamberti - In una manciata di minuti, i facinorosi avrebbero lanciato oggetti pericolosi contro gli agenti, tra cui dieci fumogeni, una batteria di fuochi pirotecnici ed addirittura dieci bombe carta. Lo riporta ilmattino.it

Avevano bombe carta e fumogeni, Daspo per 14 tifosi Monopoli - ha trovato e sequestrato diverse bombe carta e numerosi fumogeni. I 14 ultras sono stati identificati dalla Digos e denunciati, in concorso tra loro, per possesso di nove candelotti del tipo ... Come scrive ansa.it

Napoli-Milan 2-2 lancio di fumogeni e bombe carta tra tifosi 29/10/23