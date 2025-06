Inaugurato il parco a misura di donna | nuova vita per il Nicholas Green

Inaugurato il parco a misura di donna, un luogo pensato per valorizzare l'empowerment femminile e il benessere della comunità. Sabato mattina, con entusiasmo e partecipazione, si è svolto il taglio del nastro dei nuovi allestimenti del parco Nicholas Green in via Pizzi a Lecco, frutto di una collaborazione tra Soroptimist International Club Lecco e altri enti. Un passo importante verso un futuro più inclusivo e sostenibile per tutta la città.

Taglio del nastro. Si è svolta sabato mattina l'inaugurazione dei nuovi allestimenti del parco Nicholas Green, in via Pizzi a Lecco. L'evento, organizzato alle 9.30, ha segnato il completamento di un progetto ambizioso nato dalla collaborazione tra il Soroptimist international club Lecco e.

