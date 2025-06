Inaugurato il mercato di Campagna Amica

Un nuovo punto di riferimento per gli amanti della qualità e dell’autenticità, dove i sapori autentici della campagna incontrano il cuore pulsante di Firenze. Dopo un grande lavoro di ristrutturazione, la storica Cartiera Verdi si trasforma in un vivace hub di eccellenze agricole, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale unica e coinvolgente. Vieni a scoprire il gusto vero della Toscana: il mercato di Campagna Amica ti aspetta per un viaggio tra tradizione e innovazione.

Dopo un lungo intervento di ristrutturazione dei locali della storica Cartiera Verdi, all’ombra della trecentesca Porta San Frediano, è stato inaugurato ieri il nuovo mercato agricolo di Campagna Amica a Firenze, il più grande farmer market della Toscana secondo Coldiretti: una superficie multifunzionale di oltre 1.100 mq che vede al piano terra un mercato popolato da oltre 35 aziende agricole toscane e da un’enoteca regionale con 44 aziende vitivinicole. "Non è un caso - ha detto Letizia Cesani (foto), presidente di Coldiretti Toscana - se il nostro mercato regionale arriva a Firenze in una struttura che ha visto Coldiretti e Campagna Amica protagonisti di un forte investimento per ristrutturare un ambiente, anche a testimoniare la nostra voglia di entrare facendo un progetto di riqualificazione urbana all’interno della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurato il mercato di Campagna Amica

