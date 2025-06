Inaugurata una nuova casetta dell’acqua | gratuita e accessibile h24

Inizia un nuovo capitolo di sostenibilità e consapevolezza ambientale a Seveso: BrianzAcque ha inaugurato la sua terza casetta dell’acqua, accessibile 24 ore su 24 e totalmente gratuita. Un passo concreto verso la valorizzazione dell’acqua pubblica, che si traduce in un servizio innovativo e sostenibile per tutta la comunità. Questo nuovo punto rappresenta un importante traguardo nella promozione di pratiche ecologiche e nel miglioramento della qualità della vita locale.

