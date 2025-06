Inaugurata la nuova sede della Cgia di Mestre | Importante presidio per il territorio

Questa mattina, presso la rinnovata sede della Cgia di Mestre in via Torre Belfredo, si è celebrato un importante traguardo nel percorso degli 80 anni dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese. Un presidio strategico per il territorio, simbolo di crescita e collaborazione tra istituzioni e imprese locali. Con la partecipazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, l’evento sottolinea l’impegno costante nel rafforzare il tessuto economico e sociale di Mestre e oltre.

Inaugurata questa mattina, nell'ambito delle iniziative per gli 80 anni dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese (Cgia), alla presenza delle istituzioni, la sede rinnovata e ristrutturata della Cgia di Mestre in via Torre Belfredo. Erano presenti il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Inaugurata la nuova sede della Cgia di Mestre: «Importante presidio per il territorio»

