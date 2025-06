In sella ad una moto rubata | denunciato per ricettazione

Un episodio che mette in luce come la criminalità possa assumere forme imprevedibili: un giovane tunisino, in sella a una moto rubata, è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri di Monselice. La mattina del 6 giugno, le forze dell’ordine hanno agito prontamente, smascherando un’operazione illecita che coinvolgeva un soggetto senza fissa dimora e conosciuto alle autorità. Un esempio di come la legalità prevalga sempre sulla devianza.

I carabinieri della stazione di Monselice hanno denunciato in stato di libertà un 20enne, di origine tunisina, in Italia senza fissa dimora e conosciuto alle forze dell’ordine. E' ritenuto responsabile del reato di ricettazione. I fatti si sono verificati nel corso della mattina del 6 giugno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - In sella ad una moto rubata: denunciato per ricettazione

In questa notizia si parla di: Denunciato Ricettazione Sella Moto

