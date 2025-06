In quattromila per gli Ofenbach | Gli eventi fra le piazze del Valli stanno migliorando la sicurezza

Gli eventi nelle piazze del Valli stanno trasformando il centro storico, migliorando la sicurezza e rafforzando il senso di comunità. L’assessora Stefania Bondavalli sottolinea come l’ultima serata con gli Ofenbach, che ha attratto oltre quattromila persone in Piazza Martiri del 7 Luglio, rappresenti un grande successo. Un risultato che dimostra come la buona organizzazione e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti possano rendere la città più vivace e sicura.

Assessora al centro storico Stefania Bondavalli, il concerto gratuito degli Ofenbach (evento originariamente previsto per l'apertura di Fotografia Europea, poi rimandato per lutto a causa della morte di Papa Francesco) ha portato oltre quattromila persone giovedì sera in piazza Martiri del 7 Luglio. Un successo. "Sì, è stato un evento riuscito. Abbiamo lavorato tutti benissimo. Dagli esercizi che si affacciano sulle piazze fino all'Isolato San Rocco che hanno colto l'opportunità sulla quale avevamo particolarmente sensibilizzato". E poi sappiamo che è uno dei suoi gruppi preferiti. Soddisfazione doppia.

