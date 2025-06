In piazza per Gaza Rula Jebreal | È un genocidio chiamiamolo con il suo nome per fermarlo – L’intervento

In piazza per Gaza, Rula Jebreal si confronta con coraggio e passione, ricordando che i genocidi iniziano sempre con il silenzio e le parole neganti. La sua voce potente risuona come un richiamo urgente alla responsabilità di chiamare le cose col loro nome e fermare il dramma in atto. Un intervento che invita tutti a non voltarsi dall’altra parte, perché il primo passo verso la pace è riconoscere la verità.

“Sono felice di essere con voi, sono orgogliosa, sono la prima donna palestinese a parlare davanti a un pubblico. Tutti i genocidi iniziano con le parole, parole che negano l’umanità di un popolo, che criminalizzano le vittime, trasformandole in una minaccia esistenziale contro cui tutto è permesso”. Ha iniziato così la giornalista Rula Jebreal che è salita sul palco della manifestazione per Gaza organizzata a Roma dal Pd, M5s e Avs in piazza San Giovanni. “Le parole servono anche a resistere. Io credo bisogna dare il giusto nome alle cose, perché altrimenti non le vediamo. È importantissimo definire quello che sta succedendo a Gaza genocidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In piazza per Gaza, Rula Jebreal: “È un genocidio, chiamiamolo con il suo nome per fermarlo” – L’intervento

