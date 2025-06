In piazza per Gaza i leader di Pd M5s e Avs | Qui l’Italia che non tace come Meloni

In un’Italia che non resta in silenzio, i leader di PD, M5S e AVS si sono uniti a Roma in piazza per Gaza, sfilando sotto uno striscione che chiede “Stop al massacro. Basta complicità”. Un gesto forte di solidarietà oltre le divisioni politiche, con interventi e musica dal cuore, tra cui l’interpretazione di “Bella ciao”. È un messaggio chiaro: l’Italia si schiera, perché la pace e la giustizia non possono attendere.

Dietro uno striscione con scritto ‘ Stop al massacro. Basta complicità ‘ con i colori della Palestina, la segretaria del Pd Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno aperto a Roma la manifestazione ‘ In piazza per Gaza ‘. Il corteo è partito da Piazza Vittorio ed arrivato in Piazza San Giovanni, per gli interventi dal palco. Schlein, Bonelli e Fratoianni hanno intonato ‘ Bella ciao’ insieme ai manifestanti mentre si alzavano cori ‘Palestina libera!’. Tante le bandiere palestinesi e quelle della pace. “È un’enorme risposta di partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In piazza per Gaza, i leader di Pd, M5s e Avs: “Qui l’Italia che non tace come Meloni”

In questa notizia si parla di: Piazza Gaza Leader Italia

Cerno: chi è il mandante della violenza e il perché della finta piazza pro Gaza | VIDEO - Recenti eventi di violenza hanno lanciato un campanello d’allarme sul clima politico in Italia. Stefano Addeo, il professore che ha scatenato polemiche con un post contro la figlia di Giorgia Meloni, ha messo in luce un punto cruciale: la strumentalizzazione della protesta.

Partito a Roma il corteo per Gaza. Schlein: "In piazza l'Italia che non tace". Presenti con la segretaria del Pd, il presidente del M5s, Conte, e i leader di Avs, Bonelli e Fratoianni, promotori della manifestazione #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/0 Partecipa alla discussione

Dal vertice tra #Meloni e #Macron, ieri a Palazzo Chigi, sostegno all'Ucraina e impegno congiunto per un'Europa più forte. Nelle oltre tre ore di colloquio i due leader hanno discusso anche di Gaza, dazi e del rilancio del trattato del Quirinale tra Italia e Franc Partecipa alla discussione

Roma, i leader di Pd, M5s e Avs in piazza per Gaza: «Fermiamo il massacro» - Il corteo è partito da piazza Vittorio e arriverà in piazza San Giovanni, percorrendo via Emanuele Filiberto. Attese 50 mila persone. Schlein: «Qui è presente l’Italia che non tace». Conte: «Il ... Da msn.com

A Roma il corteo per Gaza. Schlein: 'In piazza l'Italia che non tace' - per le strade del centro di Roma. Dietro uno striscione con scritto "Gaza stop al massacro. Basta complicità", con i colori della Palestina, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Gi ... Lo riporta ansa.it

La sinistra in piazza per Gaza, ma i palestinesi in Italia: "Non ci hanno coinvolto, è solo marketing politico" - Ieri a Milano si è svolta l'iniziativa di Italia Viva e Azione dal titolo 'Due popoli, due Stati, un destino' al Teatro Parenti, dove sono comparse scritte antisemite. Episodio che ha avuto ... Lo riporta msn.com