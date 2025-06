In piazza per Gaza De Luca | Commosso per chi è uscito dal letargo Ora però serve anche lo stop all’invio di armi

In piazza per Gaza, Vincenzo De Luca si commuove per chi ha scelto di uscire dal letargo, sottolineando l'importanza di una mobilitazione autentica e senza strumentalizzazioni. Ma ora, più che mai, serve anche un impegno concreto: mettere uno stop all'invio di armi, affinché la pace non rimanga solo una parola. La strada verso un futuro di dialogo e umanità passa anche da azioni concrete e responsabili.

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, dietro il palco della manifestazione per Gaza organizzata dalle opposizioni a Roma, ha rivendicato di aver organizzato una manifestazione per la pace e la Palestina "nel 2023 senza nessun esponente politico nazionale". Dando una stoccata ai colleghi del suo partito e dell'opposizione che chiama, con il suo consueto sarcasmo, i " rivoluzionari della domenica ". In un secondo round con i giornalisti ha specificato: "Ho trovato tante persone che per un anno sono state in letargo, non hanno aperto bocca quando noi stavamo in piazza Plebiscito con 50mila giovani a chiedere il cessate il fuoco.

