In piazza per Gaza corteo a Roma | attese 50mila persone

In piazza per Gaza, Roma si prepara ad accogliere un corteo storico che potrebbe coinvolgere fino a 50.000 persone. Il centrodestra si unisce sotto lo slogan “Basta complicità ” per chiedere giustizia e solidarietà . Partendo da piazza Vittorio alle 14, il corteo attraverserà la città fino a piazza San Giovanni, dove i leader di opposizione prenderanno la parola. Sono attese circa...

Roma, 7 giugno 2025 – ll centrosinistra scende “ in piazza per Gaza. Basta complicità ”. E’ lo slogan della manifestazione organizzata da Pd-M5S e Alleanza verdi sinistra, che si terrĂ oggi, sabato 7 giugno, a Roma. Il corteo partirĂ alle 14 da piazza Vittorio per arrivare a piazza San Giovanni, dove sono previsti interventi dal palco dei leader di opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Sono attese circa 50mila persone. Massima allerta tra le forze dell’ordine per il timore di possibili blitz o azioni dimostrative durante il percorso. Manifestazione sfilerĂ al centro di Roma, pronto piano sicurezza Alla manifestazione, che raccoglie le richieste della mozione unitaria presentata in Parlamento, tra cui il cessate il fuoco immediato, la fine dell'occupazione israeliana, la sospensione dell'invio di armi a Israele, l'accesso agli aiuti umanitari a Gaza, parteciperanno diverse realtĂ . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In piazza per Gaza, corteo a Roma: attese 50mila persone

Il centrosinistra scende in piazza oggi,7 giugno,per Gaza a Roma.Sono attese circa 50mila persone. Il corteo, organizzato da Pd-M5S e Alleanza verdi sinistra,partirà alle 14 da piazza Vittorio per arrivare a piazza San Giovanni. Ieri a Milano l'iniziativa di Azion

