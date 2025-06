In piazza per Gaza c’è anche Bersani | Finalmente Qui nostro popolo basta distinguo D’Alema | Governo e Ue complici

In un momento così cruciale, la piazza si unisce per Gaza, trascendendo divisioni e polemiche. Pier Luigi Bersani, tra gli organizzatori, lancia un messaggio chiaro: è ora di superare i distinguo e guardare al nostro popolo, il cuore del centrosinistra, con unità e determinazione. Solo così l’Italia potrà trovare una vera alternativa, perché il cambiamento parte da qui, da questa volontà condivisa di fare sistema e risposte concrete.

“Finalmente una manifestazione unitaria, è anche troppo tardi”. Al corteo unitario Pd-M5s-Avs per Gaza è l’ex segretario dem Pier Luigi Bersani ad avvertire i promotori dell’iniziativa: “Qui c’è il nostro popolo, il popolo del centrosinistra. E bisogna aver fiducia su questo popolo: ora basta distinguo, l’Italia ha bisogno di un’alternativa.Bisogna fare un progetto insieme, non è così difficile. Ma bisogna volerlo. E forse qui non ci siamo ancora”. Parole condivise anche dall’ex premier Massimo D’Alema: “L’opposizione deve dare voce al sentimento della maggioranza degli italiani che capiscono bene dove sta la responsabilità principale di questa tragedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it