‘In piazza per Gaza’ attese 50mila persone all’evento del centrosinistra La scaletta degli interventi

In piazza per Gaza, un corteo di oltre 50.000 persone si prepara a scendere in strada a Roma, unendo voci e speranze in una manifestazione nazionale promossa da PD, M5S e AVS. Al centro dell’attenzione, il giovane giornalista palestinese Abubaker Abed inaugurerà gli interventi dal palco, accompagnato da un toccante momento musicale di Paolo Fresu. Ecco la scaletta degli eventi che promette di essere un grande momento di solidarietà e impegno.

Sarà un video del giovane giornalista palestinese di Gaza Abubaker Abed a inaugurare gli interventi dal palco della manifestazione nazionale promossa da Pd, M5s e Avs. Il corteo, partirà da piazza Vittorio a Roma alle ore 14 e si muoverà verso piazza San Giovanni, percorrendo via Emanuele Filiberto. I contributi degli ospiti dal palco saranno aperti da un breve contributo musicale di Paolo Fresu. Sono attese 50mila persone. Ecco la scaletta completa degli interventi: Abubaker Abed (video) – giornalista palestinese. Iddo Elam – giovane israeliano che ha rifiutato il servizio militare e preso parte alle proteste contro il governo Netanyahu.

Guarda il Video

