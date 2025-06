In piazza per Gaza Angelo Bonelli in lacrime sul palco mentre parla dei bambini palestinesi

In piazza per Gaza, emozione e dolore si sono mescolati sotto il cielo di speranza. Angelo Bonelli, visibilmente commosso, ha condiviso un momento struggente sul palco, raccontando l’incontro con una madre palestinese sconvolta dal mutilato del suo bambino. Le sue parole hanno scosso i presenti, chiedendo un cambiamento e denunciando l’indifferenza di un governo che, secondo lui, si dimostra vigliacco. La manifestazione si è trasformata in un grido di solidarietà e giustizia per Gaza.

Angelo Bonelli non ha trattenuto le lacrime durante il suo intervento dal palco alla manifestazione per Gaza, quando ha raccontato dell'incontro con una madre palestinese disperata per il figlio mutilato. "Sono stanco, e lo dico alla Meloni che usa spesso il fatto di esser mamma, noi non vogliamo un governo codardo e vigliacco ", ha detto tra l'altro Bonelli.

